Pernod Ricard : prises de bénéfices malgré des résultats plus solides qu'attendu

Crédit photo © Société Pernod-Ricard

(Boursier.com) — Pernod Ricard recule de 2% à 160 euros malgré la confirmation d'un retour de la croissance organique sur l'ensemble de l'exercice 2020-2021. Le groupe de vins et spiritueux a dévoilé des comptes semestriels meilleurs qu'attendu grâce notamment à un retour de la croissance aux Etats-Unis, en Chine et en Inde au deuxième trimestre. Sur les six premiers mois de l'exercice, la firme a vu son résultat opérationnel courant reculer de 2,4% à 1,595 milliard d'euros pour un chiffre d'affaires de 4,985 milliards d'euros, en repli de 8,9 et de 3,9% en données organiques. Le consensus tablait sur un ROC de 1,54 MdE avec une décroissance organique de 5,5%. Le taux de marge opérationnelle courant s'améliore de 51 points de base en croissance interne, grâce à une gestion dynamique des ressources et un effet de phasage favorable. Le Free Cash-Flow courant reste très solide et s'élève à 995 ME.

Si ce semestre est encourageant, Oddo BHF estime que l'absence de précisions et surtout le silence sur l'évolution de la marge opérationnelle pourraient décevoir alors que le titre est à un plus haut et a surperformé depuis le début de l'année. Pernod Ricard a annoncé une série de résultats "forts" sur ce semestre, ce qui pourrait aider à faire augmenter le consensus, note de son côté Jefferies ('acheter').

Pour Citi, si les comptes sont supérieurs aux attentes, les commentaires "prudents" sur le change et un déplacement probable des dépenses publicitaires vers le second semestre sont susceptibles d'atténuer l'éclat de la publication. Bryan Garnier se dit un peu surpris que Pernod Ricard n'ait pas donné de guidance, mais pense que cela pourrait s'expliquer par l'énorme impact du Nouvel An chinois sur la performance du groupe sur une année complète.