Pernod Ricard prend une participation majoritaire dans Código 1530

(Boursier.com) — Pernod Ricard a signé un accord portant sur l'acquisition d'une participation majoritaire dans Código 1530, une gamme de téquilas Ultra-Premium et Prestige. Ce nouvel investissement dans la catégorie en plein essor de l'agave, principalement portée par le marché américain, vient renforcer l'exhaustivité de son portefeuille en termes de proposition de valeurs et d'occasions de consommation.

Créée en 2016 par Ron Snyder, Federico Vaughan et George Strait et produite dans l'Etat mexicain de Jalisco, Código 1530 est fondée sur une recette ancestrale, respectueuse des Códigos (" les Codes " en français). La marque a su se positionner sur une catégorie extrêmement attractive, grâce la qualité unique de son offre de tequilas Ultra-Premium (Blanco, Rosa et Reposado) et Prestige (Añejo, Barrel Strength Añejo et Origen Extra Añejo).

Le portefeuille de la marque Código est déjà disponible dans les 50 Etats américains, et s'étend progressivement sur les marchés internationaux, bénéficiant d'ores et déjà d'une présence sur plus de 30 marchés. Forte de la capacité de Pernod Ricard à distribuer des marques Ultra-Premium et Prestige, et du succès de ses collaborations présentes et passées avec des entrepreneurs, Código est aujourd'hui prête à accélérer son développement et à séduire de nouveaux consommateurs.

Pour Pernod Ricard, ce partenariat permettra de renforcer et de diversifier la proposition de valeur de son portefeuille de tequilas, qui comprend déjà les marques Olmeca, Altos et Avion. Le Groupe ajoute par la même occasion deux nouvelles références de mezcal (Código Mezcal Artesanal et Código Mezcal Ancestral) à une gamme déjà leader du marché grâce à ses marques Del Maguey et Ojo de Tigre.

Ce renforcement du portefeuille d'agaves fait suite à la récente prise de participation minoritaire du Groupe dans le sotol Ultra-Premium Nocheluna.