Pernod Ricard : plombé par un analyste

(Boursier.com) — Contre la tendance, Pernod Ricard cède 1,2% à 205,3 euros en début de séance à Paris. Il faut dire que JP Morgan a dégradé le titre du groupe de spiritueux à 'neutre'. L'objectif est maintenu à 220 euros. La banque explique que le secteur va devoir arpenter un "chemin difficile" alors qu'une normalisation post-Covid a lieu dans l'industrie américaine. Elle voit un risque que les volumes et le mix deviennent négatifs, ce qui pourrait soulever des questions sur le caractère défensif de l'industrie. Si le broker est toujours positif à plus long terme, il adopte donc une vision plus "conservatrice" sur 2023...