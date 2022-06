Pernod Ricard : pionnier ?

(Boursier.com) — Pernod Ricard a lancé un dispositif pionnier d'étiquette digitale pour une information consommateur plus responsable. Poursuivant ses initiatives comme acteur proactif du secteur des vins et des spiritueux, Pernod Ricard a ainsi annoncé le lancement, à l'échelle mondiale, d'un dispositif d'étiquetage digital permettant de mieux informer les consommateurs sur les produits qu'ils achètent et leur consommation responsable. Cette initiative apporte une réponse concrète aux demandes des consommateurs pour plus de transparence sur le contenu des produits et plus d'informations en matière de santé. Un programme pilote sera lancé en Europe en juillet 2022, avant d'être étendu au monde entier et à l'ensemble des marques d'ici à 2024. En 2021, soutenant les engagements de l'International Alliance for Responsible Drinking (IARD), Pernod Ricard annonçait l'apposition de deux nouveaux pictogrammes de prévention concernant les mineurs ainsi que l'alcool au volant, venus s'ajouter à celui déjà existant concernant les femmes enceintes. Aujourd'hui, le groupe franchit donc une étape supplémentaire en termes d'information sur les produits et la santé.