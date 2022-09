Pernod Ricard : pénalisé par une note d'analyste

(Boursier.com) — Contre la tendance, Pernod Ricard débute cette nouvelle semaine boursière en retrait avec un titre qui cède 0,2% à 188,5 euros. La faute à la Deutsche Bank qui a dégradé la valeur à 'conserver' tout en ramenant son objectif de 233 à 198 euros. Le broker évoque les vents contraires macroéconomiques et de moindres dépenses publicitaires que ses pairs. L'investissement promotionnel et marketing entraîne une surperformance mais le courtier note que des concurrents tels que Diageo, Campari et Remy Cointreau ont récemment augmenté leurs dépenses A&P contrairement à celles de Pernod Ricard qui sont globalement stables. Quant à l'environnement macro, il pourrait déboucher sur un ralentissement de la croissance du secteur et un déstockage.