Pernod Ricard : partenariat avec le mescal Ojo de Tigre

Crédit photo © Société Pernod-Ricard

(Boursier.com) — Pernod Ricard conclut un partenariat avec le mescal Ojo de Tigre, un spiritueux traditionnel mexicain. Ce mescal de catégorie " premium plus " connaît une forte croissance, séduisant tant les mixologues que les consommateurs. Avec Ojo de Tigre, Pernod Ricard renforce sa présence sur ce segment, catégorie dans laquelle le Groupe est actif depuis la prise d'une participation majoritaire en 2017 dans Del Maguey Single Village Mezcal.

Le mescal Ojo de Tigre est un mescal artisanal, produit en petites quantités dans le respect des traditions locales. " 100% du jus d'agave est issu de l'agriculture responsable et est extrait des variétés Tobala et Espadín, ce qui confère à ce spiritueux un profil gustatif végétal, à savourer sec ou en cocktail. Ojo de Tigre se décline en deux expressions, Joven et Reposado, dans sa bouteille aussi emblématique qu'inimitable".

Ce partenariat, dont les détails financiers n'ont pas été communiqués, témoigne de la poursuite de la gestion active du portefeuille du Groupe dans le cadre de son plan stratégique "Transform & Accelerate".