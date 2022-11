Pernod Ricard : partenaire du programme britannique 'Professional Bar Training'

(Boursier.com) — Pernod Ricard annonce un partenariat avec le programme britannique 'Professional Bar Training' (PBT), afin de donner jour à la toute première formation agréée en ligne, spécialement développée pour permettre aux professionnels du bar dans le monde de faire évoluer leur carrière.

Conçus par l'agence britannique Strange Hill, les cours extrêmement approfondis du PBT sont reconnus par la Confederation of Tourism and Hospitality et certifiés par l'Ofqual, organisme officiel de réglementation des examens et des qualifications professionnelles au Royaume-Uni. Ces cours peuvent être suivis partout et à tout moment, permettant aux professionnels du bar de les adapter aux horaires de travail parfois complexes dans l'industrie du bar, tout en améliorant leurs connaissances et en continuant à développer leur carrière.