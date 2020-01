Pernod Ricard : nouveaux engagements pour lutter contre la consommation d'alcool des mineurs

Crédit photo © Société Pernod-Ricard

(Boursier.com) — Pernod Ricard, aux côtés des membres de l'International Alliance for Responsible Drinking (IARD), annonce aujourd'hui avec ses partenaires un ensemble de nouvelles mesures mondiales pour lutter contre la consommation d'alcool chez les mineurs.

Pernod Ricard et les plus grands producteurs mondiaux de bières, vins et spiritueux réunis au sein de l'IARD s'engagent à la mise en place de 5 actions concrètes, partout dans le monde, visant à combattre la consommation d'alcool des mineurs.

Afin d'empêcher que les mineurs consomment de l'alcool, la mesure la plus emblématique concerne l'apposition d'un logo ou d'une mention écrite de l'âge légal requis sur les étiquettes de toutes les boissons alcoolisées produites par Pernod Ricard et les membres de l'IARD d'ici 2024. Il s'agit là d'une des 5 actions concrètes annoncées ce jour.

1. Apposer un logo indiquant clairement l'âge légal requis sur tous nos produits,

2. Ne pas proposer aux mineurs d'extensions sans alcool de nos marques,

3. Renforcer les barrières digitales empêchant les mineurs de voir des contenus liés à l'alcool sur les réseaux sociaux,

4. Inviter les distributeurs et propriétaires d'établissements distribuant de l'alcool pour les aider à mieux identifier l'âge des consommateurs et clients,

5. Associer également tous les acteurs du e-commerce (vendeurs, agences et livreurs) à cet effort de prévention.

Engagé de longue date dans ce combat au niveau mondial, Pernod Ricard a fait de la consommation responsable une de ses priorités. Pionnier dans la généralisation du logo interdisant l'alcool aux femmes enceintes, le Groupe a conduit de multiples campagnes à travers le monde ces dernières années. Sur l'année 2019, Pernod Ricard a mené ou participé à 150 programmes de prévention à travers 72 pays. L'un des plus emblématiques reste son partenariat avec les étudiants Erasmus au travers duquel il a sensibilisé 400.000 étudiants depuis 10 ans grâce au programme Responsible Party.

"Transform & Accelerate"

En avril 2019, Pernod Ricard a lancé un plan de développement durable et responsabilité sociétale 2030, partie intégrante de son plan stratégique "Transform & Accelerate". Cette feuille de route se décline en huit engagements ambitieux, en ligne directe avec les Objectifs de Développement Durable (ODD) fixés par les Nations Unies. Deux de ces engagements à 2030 portent précisément sur la promotion de la consommation responsable, à savoir l'extension du programme Responsible Party pour sensibiliser au moins un million de jeunes et le déploiement par la totalité des filiales du Groupe d'au moins un programme local de lutte contre la consommation excessive d'alcool.

Ces initiatives interviennent alors que plusieurs indicateurs témoignent de progrès en matière de consommation chez les jeunes, dans le monde avec notamment un recul du nombre de la tendance du Binge Drinking, ou "biture express" (Baromètre Santé Publique France publié en février 2019) et une baisse de la consommation auprès des jeunes (étude ESCAPAD 2017).