Pernod Ricard : nouveaux avis

Crédit photo © Société Pernod-Ricard

(Boursier.com) — Pernod Ricard monte de 0,8% ce mercredi à 146 euros, alors que le broker Bernstein a rehaussé à 'surperformer' sa recommandation sur le groupe de spiritueux, tandis que le groupe a relevé son objectif de Résultat Opérationnel Courant annuel. Le groupe qui tablait jusqu'ici sur une décroissance interne de l'indicateur d'environ -20%, anticipe désormais un recul d'environ 15%, compte tenu notamment d'une meilleure résilience du Off-trade (consommation à domicile), en particulier aux Etats-Unis et en Europe de l'Ouest...

"Le groupe a relevé ses orientations grâce à une répartition géographique favorable et à un contrôle des coûts rigoureux", explique Jefferies. Les attentes pour l'exercice 2021 "semblent encore un peu optimistes", mais l'amélioration de la guidance pour l'exercice 2020 permet de réduire les risques par rapport aux attentes et l'entreprise est au début d'un "changement d'histoire"...

Comme ses concurrents, Pernod Ricard va souffrir de la baisse de la consommation de spiritueux causée par la crise économique et les mouvements de ralentissement, explique Bryan Garnier. L'analyste pense néanmoins que son exposition à la Chine est un avantage évident. En effet, le pays montre des signes d'amélioration. De plus, l'entreprise est peu présente sur certains marchés difficiles tels que l'Amérique latine et l'Afrique. Enfin, sa grande diversification en termes de catégories de produits et de marchés devrait lui permettre de faire preuve d'une bonne résilience. A l''achat' sur la valeur, le courtier a rehaussé sa 'fair value' à 166 euros.