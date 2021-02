Pernod Ricard nomme Anne-Marie Poliquin Directrice Juridique du Groupe

(Boursier.com) — Pernod Ricard annonce la nomination d'Anne-Marie Poliquin en tant que Directrice Juridique du Groupe à compter de fin mars 2021. Basée à Paris, Anne-Marie reportera à Alexandre Ricard, Président Directeur-Général, et sera membre du Bureau Exécutif et du Comité Exécutif.

Cette nomination intervient en remplacement d'Amanda Hamilton-Stanley qui a souhaité donner une nouvelle orientation à sa carrière.

De nationalité Canadienne, Anne-Marie a un parcours de plus d'une trentaine d'années au sein de directions juridiques de grands groupes internationaux. Diplômée de la faculté de droit de l'Université de Montréal et de la Harvard Law School, avocate au Barreau de Québec, elle a débuté sa carrière en cabinet d'avocats avant d'intégrer le groupe Valeo puis le groupe General Electric, division Medical Systems. En 1998, Anne-Marie rejoint le groupe Mars au sein des divisions "alimentation" puis "produits pour animaux", où elle va mener à bien plusieurs projets majeurs de réorganisation et d'acquisitions. Elle est promue General Counsel responsable de l'Europe pour être ensuite nommée General Counsel pour la division "Global Petcare" basée à Bruxelles, et membre du Comité Exécutif. Après presque 20 ans d'expérience chez Mars, Anne-Marie rejoint le groupe JDE Peet's en 2019 à Amsterdam, un des leaders mondiaux de la fabrication et de la commercialisation de thé et café, en tant que General Counsel, Legal and Corporate Affairs, en charge du juridique, de la communication et de la RSE.