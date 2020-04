Pernod Ricard : Moody's ne change rien

Pernod Ricard : Moody's ne change rien









Crédit photo © Société Pernod-Ricard

(Boursier.com) — Moody's confirme la note émetteur long terme de Pernod Ricard à 'Baa1' et la perspective 'stable' associée. "Cette affirmation prend en compte le profil commercial solide de Pernod et la résistance des fondamentaux de l'industrie des boissons en période de stress économique, qui sont les principaux facteurs d'atténuation de la baisse des bénéfices prévue en 2020", déclare Ernesto Bisagno, chez Moody's. "La confirmation de la notation reflète également notre attente que la société maintiendra une politique financière qui équilibre la protection des créanciers et la rémunération des actionnaires dans l'environnement incertain actuel, et que les conditions de marché se redresseront en 2021".