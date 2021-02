Pernod Ricard : les positions du concert Paul Ricard

(Boursier.com) — Par courrier reçu le 22 février à l'AMF, le concert composé des sociétés Société Paul Ricard SA, Le Delos Invest I SA, Le Delos Invest II SA, Le Delos Invest III SAS, Le Garlaban SNC et Rigivar SL, Mmes Danièle Ricard et Veronica Vargas et MM. Rafael Gonzalez-Gallarza, César Giron, François-Xavier Diaz, Paul-Charles Ricard et Alexandre Ricard a déclaré avoir franchi en baisse, le 16 février, le seuil de 15% du capital de Pernod Ricard. Il détient au 19 février, 36.804.818 actions Pernod Ricard représentant 65.033.499 droits de vote, soit 14,05% du capital et 20,69% des droits de vote de la société.

Ces positions se répartissent comme suit...

- Société Paul Ricard SA : 28.196.482 actions soit, 10,77% du capital et 16,79% des DDV

- Le Delos Invest II SA : 3.191.928 actions soit, 1,22% du capital et 1,13% des DDV

- Le Delos Invest III SAS : 1.720.002 actions soit, 0,66% du capital et 0,55% des DDV

- Rafaël Gonzalez-Gallarza : 1.477.603 actions soit, 0,56% du capital et 0,94% des DDV

- Le Delos Invest I SA : 1.352.650 actions soit, 0,52% du capital et 0,86% des DDV

- Danièle Ricard : 312.542 actions soit, 0,12% du capital et 0,17% des DDV

- Paul-Charles Ricard 182.226 actions soit, 0,07% du capital et 0,10% des DDV

- Le Garlaban SNC : 169.868 actions soit, 0,06% du capital et 0,08% des DDV

- Alexandre Ricard : 158 566 actions soit, 0,06% du capital et 0,05% des DDV

- Rigivar SL : 27.332 actions soit, 0,01% du capital et 0,01% des DDV

- Veronica Vargas : 9.820 actions

- César Giron : 4 765 actions

- François-Xavier Diaz : 1 034 actions

- Total concert Paul Ricard : 36.804.818 actions soit, 14,05% du capital et 20,69% des DDV

Ce franchissement de seuil résulte du dénouement anticipé, le 16 février 2021, d'un contrat financier à terme conclu le 10 avril 2009 entre les sociétés Le Delos Invest III et Nomura International Plc, aux termes duquel, la société Le Delos Invest III s'était engagée à livrer, à la date d'échéance du contrat, 8.392.094 actions Pernod Ricard.

Compte tenu de la remise en pleine propriété de ces actions à titre de garantie au bénéfice de la société Nomura International Plc lors de la conclusion du contrat à terme, son dénouement s'est réalisé intégralement par compensation sans transfert d'actions Pernod Ricard, entraînant la fin de la garantie et de l'assimilation de ces actions par la société Le Delos Invest III.

Alexandre Ricard a précisé détenir 121.964 actions gratuites Pernod Ricard (en période d'acquisition) ou options d'achat d'actions, sous réserve de conditions de performance et/ou de présence.

César Giron a précisé détenir 29.265 actions gratuites Pernod Ricard (en période d'acquisition) ou options d'achat d'actions, sous réserve de conditions de performance et/ou de présence.

Enfin, par courrier reçu le 22 février, l'AMF a été informée que le contrat financier à terme conclu, le 10 avril 2009 entre la société Nomura International Plc et la société par actions simplifiée Le Delos Invest III, portant sur les actions Pernod Ricard détenues par cette dernière, a fait l'objet d'un dénouement total anticipé intervenu le 16 février.