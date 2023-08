Pernod Ricard : le ROC annuel en croissance de 11%

(Boursier.com) — Pernod Ricard dévoile un chiffre d'affaires de l'exercice 2022/23 s'élevant à 12 137 MEUR, en croissance interne de +10%. La croissance faciale est de +13%, avec un impact favorable des taux de change, principalement dû à l'appréciation du dollar américain par rapport à l'Euro.

Le ROC de l'exercice 2022/23 s'élève à 3 348MEUR, en croissance interne de +11% (+11% en facial), avec un maintien de la marge brute et une augmentation de la marge opérationnelle courante.

Le résultat net courant part du Groupe s'élève à 2 340MEUR, en croissance faciale de +10% par rapport à l'exercice 2021/22.

Le résultat net part du Groupe s'élève à 2 262 MEUR, en croissance faciale de +13%, une forte progression liée à la croissance du Résultat Opérationnel Courant.

Le retour aux actionnaires s'accélère avec un dividende proposé de EUR4,70 soit une augmentation de +14% comparé à l'exercice 2021/22, et un programme de rachat d'actions compris entre 500MEUR et 800MEUR pour l'exercice 2023/24.

Le groupe réitère son ambition de moyen terme, qui vise une croissance du chiffre d'affaires dans le haut d'une fourchette comprise entre +4% et +7% et une expansion de la marge opérationnelle courante de +50 à +60 points de base.

Pour l'exercice 2023/24, le groupe anticipe une croissance du chiffre d'affaires diversifiée sur l'ensemble de l'année, avec un démarrage plus modeste au premier trimestre, amplifié par une base de comparaison élevée. Pernod Ricard vise aussi des investissements significatifs en CAPEX d'environ 800MEUR à 1MdEUR et des niveaux d'investissements dans les stocks stratégiques similaires à l'exercice précédent, et un programme de rachat d'actions compris entre 500 ME et 800 ME.