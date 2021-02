Pernod Ricard : le résultat opérationnel courant semestriel recule de 2,4%, à 1,595 MdE

Crédit photo © Société Pernod-Ricard

(Boursier.com) — Le groupe de vins et spiritueux Pernod Ricard a annoncé ce jeudi une amélioration séquentielle de son activité au deuxième trimestre de son exercice 2020-2021, grâce à un retour de la croissance aux Etats-Unis, en Chine et en Inde.

Le chiffre d'affaires du trimestre a reculé de 2,4% en données internes, le groupe restant pénalisé par les difficultés du "travel retail" sur fond de pandémie. Ce repli est toutefois moindre que le repli de 5,6% observé sur les trois mois précédents.

Sur l'ensemble du premier semestre, le chiffre d'affaires a baissé de 3,9% en données organiques, à 4,985 milliards d'euros, et le résultat opérationnel courant a reculé de 2,4%, à 1,595 milliard.

Le dynamisme observé aux Etats-Unis, en Chine et en Inde permet au groupe Pernod Ricard de confirmer sa prévision d'un retour de la croissance interne du chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'exercice 2020-2021.