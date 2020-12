Pernod Ricard : le nouveau siège consacré 'meilleur projet d'architecture d'intérieur de l'année'

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le nouveau siège mondial de Pernod Ricard, baptisé The Island, situé dans le 8e arrondissement de Paris, vient de remporter le prix du meilleur projet d'aménagement de l'année dans la catégorie "medium corporate building". Cette distinction, l'une des plus prisées de la profession, lui a été attribuée dans le cadre de la 15e édition des "Best of Year Awards" organisés par le magazine international de référence, Interior Design. Le palmarès 2020 a été dévoilé lors d'une cérémonie digitale par sa rédactrice en chef Cindy Allen, qui n'a pas manqué de faire référence à Paul Ricard et à l'histoire du nom The Island.

Le projet était en lice contre deux autres finalistes : le siège de Rockefeller Group situé à New York et le EY Wavespace, centre d'innovation du groupe situé à Anvers.

The Island avait déjà été désigné en septembre meilleur projet de bureau lors des MIPIM Awards 2020.