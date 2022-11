Pernod Ricard : le dividende sera payé le 29 novembre

(Boursier.com) — Les actionnaires de Pernod Ricard se sont réunis, le 10 novembre, en Assemblée générale ordinaire sous la Présidence d'Alexandre Ricard (Président-Directeur Général) afin, notamment, d'approuver les comptes consolidés et sociaux de l'exercice clos au 30 juin 2022.

Toutes les résolutions proposées aux actionnaires ont été adoptées.

Ainsi, le dividende annuel de Pernod Ricard est fixé à 4,12 euros par action. Un acompte sur dividende de 1,56 euro ayant été versé le 8 juillet, le solde, soit 2,56 euros par action, sera détaché le 25 novembre. La 'record date' est fixée au 28 novembre pour une mise en paiement, le 29 novembre.

Les actionnaires ont renouvelé les mandats d'Administrateurs de Mme Patricia Barbizet et de M.Ian Gallienne. Patricia Barbizet est renouvelée au poste d'Administratrice Référente.

Patricia Barbizet est également renouvelée au sein des Comités des nominations et de la Gouvernance et du Comité RSE en qualité de Présidente. Patricia Barbizet et de Ian Gallienne sont renouvelés en tant que membres du Comité des Rémunérations. Le mandat de Ian Gallienne est renouvelé en qualité de membre du Comité Stratégique. Le cabinet KPMG SA est renouvelé en qualité de Commissaire aux Comptes titulaire.

Les actionnaires ont approuvé d'une part, des éléments de la rémunération versés ou attribués à Alexandre Ricard, Président-Directeur Général, pour l'exercice 2021/22 et, d'autre part, des éléments de la politique de rémunération qui lui est applicable pour l'exercice 2022/23.