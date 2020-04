Pernod Ricard : le chiffre d'affaires recule de 14,5% au troisième trimestre

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires pour les 9 premiers mois de l'exercice 2019/20 s'élève à 7,21 MdsE, en décroissance interne de -2,1%. Le chiffre d'affaires pour le seul T3 s'élève à 1,736 MdE, en décroissance interne de -14,5% (-13,3% en facial).

Pernod Ricard se veut rassurant et explique faire preuve de "résilience face à la crise". Le Groupe a mis en place un vaste plan de réduction des coûts tout en poursuivant une gestion active du cash. La production et les chaines d'approvisionnement ont été adaptées afin de rester globalement opérationnelles.

La position de liquidité reste solide : 5,5 MdsE (dont 2,1 MdsE de cash) au 21 avril. Sur la base des hypothèses actuelles Covid-196, le groupe confirme son objectif pour l'exercice 2019/20 d'une décroissance interne du Résultat Opérationnel Courant d'environ -20%.

Un acompte sur dividende de 1,18 Euro par action sera détaché le 8 juillet 2020 et mis en paiement le 10 juillet. Le montant du dividende final sera proposé par le Conseil d'administration du 1er Septembre et soumis au vote des actionnaires réunis en Assemblée Générale le 27 novembre. Au cours de l'exercice 2019/20, un programme de rachat d'actions a été réalisé pour un montant de 523 ME. Le solde de 0,5 MdE maximum est suspendu.