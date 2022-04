Pernod Ricard : le chiffre d'affaires pour les 9 premiers mois de l'exercice 2021/22 grimpe à 8,40 MdsE, en croissance interne de 18%

(Boursier.com) — Pernod Ricard annonce un chiffre d'affaires pour les 9 premiers mois de l'exercice 2021/22 de 8.407 ME, en croissance interne de +18% avec un fort effet prix/mix :

Dynamisme des marchés domestiques Must-Win, avec une croissance aux Etats-Unis à +13%, renforcée par un effet de phasage ; l'Inde maintient une forte croissance à +19% ; la Chine est en hausse de +12%, avec un Nouvel An chinois plus mitigé en raison du Covid et sur une base de comparaison élevée.

Excellente croissance en Europe avec un ralentissement en mars notamment en raison du conflit en Ukraine.

Très forte croissance dans le reste des régions, LATAM, Afrique-Moyen-Orient et Asie, en particulier Corée du Sud et Japon.

Croissance du Travel Retail à +33%, suite à la reprise des voyages internationaux, à l'exception de la Chine.

Par catégorie

Marques Stratégiques Internationales : excellente performance à +20% (T3 +22%), tirée par Jameson, Martell, Chivas Regal, Absolut, Ballantine's et The Glenlivet.

Marques Stratégiques Locales : +14% (T3 +15%), avec une forte croissance au T3 notamment de Blender's Pride, Royal Stag et Passport.

Marques Specialty : +28% (T3 +45%), performance très dynamique de l'ensemble du portefeuille et en particulier des Whiskeys américains, Malfy, Monkey 47, Avion, Lillet, Redbreast et Del Maguey.

Vins Stratégiques : -3% (T3 +3%), résultats mitigés, en raison principalement d'une baisse de la récolte en Nouvelle-Zélande.

Le chiffre d'affaires 9 mois 2021/22 est en croissance faciale de +21%, avec un effet devise favorable de 191 ME. Pour l'ensemble de l'exercice 2021/22, un impact devise favorable d'environ 110 ME est attendu sur le Résultat Opérationnel Courant.

Le chiffre d'affaires pour le T3 de l'exercice 2021/22 s'élève à 2.447 ME, en croissance interne de +20% (+25% en facial).

Dividende

Un acompte sur dividende de 1,56 euro par action sera détaché le 6 juillet 2022 et mis en paiement le 8 juillet 2022. Le montant du dividende final sera soumis au vote des actionnaires réunis en Assemblée Générale le 10 novembre 2022.

Alexandre Ricard, Président-Directeur Général, a déclaré : "Notre croissance du troisième trimestre a été très forte et s'inscrit dans la continuité de la performance d'ensemble du premier semestre, toutes nos régions et nos marchés Must-Win affichant une très forte croissance.

L'environnement mondial reste particulièrement volatil, avec un contexte incertain et inflationniste. Nous prévoyons un quatrième trimestre moins dynamique, impacté par les perturbations liées au Covid en Chine, la normalisation de l'effet de phasage aux États-Unis et les suites du conflit en Ukraine.

Dans l'ensemble, nous prévoyons pour l'exercice 2021/22 une forte dynamique des ventes dans toutes les régions, avec un rebond du On-trade, la résilience du Off-trade et la reprise progressive du Travel Retail.

Nous augmentons nos investissements pour nourrir la dynamique de croissance et prévoyons pour l'exercice 2021/22 une croissance organique du résultat opérationnel courant d'environ +17% et une amélioration de la marge opérationnelle."