Pernod Ricard : lancement européen de Nocheluna

(Boursier.com) — Après son lancement en 2022 à Mexico et New York, Nocheluna a fait ses premiers pas en Europe, la nuit dernière à Paris.

Ce spiritueux, issu du désert du Chihuahua, est élaboré par la société mexicaine Casa Lumbre, reconnue pour ses spiritueux premium et innovants, et par ses partenaires, le maître distillateur Don "Lalo" Eduardo Arrieta et le promoteur du sotol, Ricardo Pico. Ses arômes proposent un équilibre entre la minéralité des herbes sauvages et la douceur des fruits secs, du caramel, du miel et du bois de chêne. Cet assemblage a été rendu possible par ce terroir unique et le savoir-faire de ses concepteurs.

"Le sotol est un authentique produit issu d'un magnifique terroir. Il existe depuis plus de 800 ans et il est temps maintenant pour Pernod Ricard de le faire connaître au monde entier grâce à notre réseau de distribution unique et à notre savoir-faire en matière de mise en valeur des marques", commente Alexandre Ricard, Président-Directeur général de Pernod Ricard.

Nocheluna est désormais disponible en France, au Royaume-Uni, en Espagne et en Italie.