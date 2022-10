Pernod Ricard : lancement d'un nouveau spiritueux mexicain

(Boursier.com) — Le groupe Pernod Ricard poursuit sa collaboration avec Casa Lumbre pour développer Nocheluna, un spiritueux appartenant à la catégorie du Sotol.

Pernod Ricard explique que ce spiritueux originaire du désert du Chihuahua (Mexique) de distingue de la tequila et du mezcal et présente un large spectre aromatique, intense et élégant. Le Sotol est produit à partir de la plante sauvage du même nom, également appelée Dasylirion, récoltée, cuite et fermentée plusieurs années après avoir été plantée. " Le résultat est un équilibre sophistiqué entre notes d'herbes sauvages, fruits secs, caramel, miel et bois de chêne, d'une grande minéralité. Il tire son caractère unique du sol du désert mexicain et du savoir-faire de ses producteurs ", détaille le groupe.

Nocheluna a pour ambition de s'imposer comme la référence ultra-premium de la catégorie du Sotol. Son lancement mondial interviendra au cours des prochains mois, à commencer par le marché américain. Il s'agit de la troisième collaboration entre Pernod Ricard et Casa Lumbre, après le succès de leurs partenariats portant sur le mezcal Ojo de Tigre et le whisky Abasolo