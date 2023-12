(Boursier.com) — Le groupe Pernod Ricard lance son premier whisky produit en Chine : The Chuan, dans la catégorie des malts d'exception. La distribution de ce spiritueux sera progressivement étendue à l'ensemble de la Chine par l'intermédiaire de canaux sélectifs.

Produit dans la région d'Emeishan par la distillerie The Chuan, ce whisky intègre des orges européennes et chinoises associées à la maîtrise unique de trois types de fûts de chêne issus de trois continents, conférant sa complexité au breuvage.

" Les fûts de bourbon d'Amérique sont à l'origine des arômes élégants de vanille et de fruits, suivis de notes onctueuses et prononcées de fûts de sherry d'Espagne. Enfin, les fûts exclusifs Chinese Single Oak, confèrent au whisky The Chuan une longue finale de bois de santal et d'écorce de mandarine ", décrit Pernod Ricard.