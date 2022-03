Pernod Ricard lance la deuxième édition de son plan d'actionnariat salarié mondial

(Boursier.com) — Fort du succès de sa première opération d'actionnariat salarié en 2019, Pernod Ricard souhaite à nouveau associer ses collaborateurs à la croissance du Groupe et les récompenser pour leur engagement au quotidien.

A partir d'aujourd'hui, 21 mars 2022, les collaborateurs de Pernod Ricard ont ainsi la possibilité de participer au plan d'actionnariat du Groupe. Baptisé "Accelerate", ce dispositif contribue aux conditions d'une croissance durable et profitable à l'ensemble des parties prenantes de Pernod Ricard, à commencer par ses collaborateurs. Le plan d'actionnariat salarié permettra à tous les bénéficiaires d'acquérir des actions Pernod Ricard à des conditions avantageuses dans le cadre du Plan d'Epargne Groupe (PEG) et d'un Plan d'Epargne Groupe International (PEGI).

Pour cette deuxième édition, et conformément à l'ambition du Groupe d'étendre ce dispositif au plus grand nombre, 7 nouveaux marchés sont désormais éligibles. Le lancement de ce plan est le résultat d'un travail préparatoire de près de huit mois conduit par le Siège du Groupe et les équipes des 24 marchés associés au projet dans le monde.

Alexandre Ricard souligne "Il y a déjà plus de 80 ans, notre fondateur, Paul Ricard, avait été pionnier en la matière en offrant aux salariés de la société Ricard des dispositifs d'intéressement et d'épargne salariale innovants. Je suis particulièrement fier de pouvoir poursuivre cet engagement en proposant à un nombre croissant de collaborateurs de participer à notre deuxième plan d'actionnariat salarié. Nos collaborateurs ont toujours été au coeur de notre succès, et ils ont témoigné d'une résilience et d'un engagement sans faille ces dernières années. Nous tenions avec le Conseil d'Administration à les associer plus étroitement encore à notre croissance."

Le projet "Accelerate 2022" a été approuvé par le Conseil d'Administration du 21 juillet 2021.