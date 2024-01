Pernod Ricard : la série négative se poursuit

(Boursier.com) — Cinquième séance de baisse pour Pernod Ricard qui cède 0,4% à 151,4 euros à l'ouverture du marché parisien, sur un plancher de trois ans. Les analystes sont nombreux à s'ajuster sur le dossier ce jeudi à l'image de Citi qui coupe sa cible de 210 à 190 euros mais reste à l''achat' ou de HSBC qui ajuste le curseur de 142 à 140 euros avec un avis maintenu à 'réduire'.

Oddo BHF reste pour sa part à 'surperformer' avec une cible de 198 euros. La sanction de marché ayant frappé le secteur des spiritueux n'a pas épargné Pernod Ricard dont le niveau de valorisation avoisine les 17x de PE NTM, soit une décote de 22% les staples (vs -12% sur les 10 dernières années) et de 20% vs sa moyenne 10 ans, souligne le broker. Ce dernier estime qu'il constitue un point d'entrée attrayant sur un quality stock comme Pernod Ricard à un moment où le momentum devrait se retourner en sa faveur. Après avoir échangé avec la société, l'analyste ajuste ses estimations pour l'exercice 2023/2024. Il comprend que, malgré un T2 pire que prévu, le groupe n'envisage pas d'ajustement de sa guidance de croissance du CA en lfl pour l'exercice (bas de la fourchette +4-7%). La révision en baisse de ses prévisions de BPA est ainsi principalement due aux effets de changes plus négatifs qu'anticipé.

Hier, BofA avait ramené son objectif de 201 à 186 euros, expliquant s'attendre à un autre trimestre " doux " en raison de l'arrêt des expéditions vers la Russie et d'un certain déclin aux États-Unis, en Chine et en Amérique latine. La banque a néanmoins confirmé son avis 'achat' alors que le ralentissement attendu de la croissance est pris en compte par le marché.

Barclays a lui réduit son cours cible de 147 à 143 euros après avoir abaissé ses attentes pour le premier semestre en raison de la normalisation du marché américain, du ralentissement de la reprise du travel retail et de la faiblesse de la confiance des consommateurs en Chine notamment. "Dans l'ensemble, nous pensons désormais que le deuxième trimestre sera pire que le premier avec une croissance de -3,5% sur le trimestre et continuons de recommander la prudence à l'égard de Pernod compte tenu de sa forte exposition à la Chine".