Pernod Ricard : La Fondation d'entreprise ouvrira le 6 février 2021 dans de nouveaux locaux au coeur de Paris

(Boursier.com) — La Fondation d'entreprise Pernod Ricard, héritière de la fondation Ricard créée il y a 22 ans, dont la vocation est de soutenir la jeune scène française contemporaine, ouvrira ses portes au public le samedi 6 février 2021.

Ce nouvel espace pluridisciplinaire, dont l'aménagement a été confié à l'agence NeM / Niney et Marca Architectes, se situe au 1 Cours Paul Ricard, à la proue du nouveau siège mondial du Groupe éponyme, en plein coeur de la Capitale et du quartier Saint Lazare. Il dispose d'un espace principal d'exposition de 300 m2, mais aussi d'un auditorium de 130 places et d'un hall modulable pouvant notamment accueillir des performances ou des accrochages ponctuels. Le café Mirette proposera un lieu de rendez-vous convivial et chaleureux à tous les amateurs d'art. L'espace sera ouvert sur une grande terrasse accessible au public : le cours Paul Ricard !

Anciennement Fondation Ricard, la Fondation devenue Pernod Ricard depuis le 1er Juillet, reste l'héritière du mécénat pour l'art contemporain développé depuis plus de vingt ans par la société Ricard. Elle entame désormais un nouveau chapitre de son histoire et amorce un virage international. La Fondation opèrera comme une plateforme au service et au contact direct des artistes afin de faire rayonner cette jeune scène, ici et ailleurs en utilisant notamment plus fortement les ressources offertes par un groupe mondial aux 86 filiales.

Depuis son ouverture à Paris en 1998, la Fondation a présenté plus de 1000 artistes invités par 250 commissaires au cours de 150 expositions. Sans collection, son identité est façonnée par celles et ceux qui l'animent au quotidien : artistes, curateurs, auteurs, intellectuels... Elle se fait ainsi le reflet de la diversité de la création et vibre au rythme de ses variations.

Dans ce nouvel écrin, la Fondation Pernod Ricard mènera une programmation "défricheuse et audacieuse" pour reprendre les mots de sa directrice Colette Barbier, faite d'expositions personnelles et collectives et proposera des cycles de rencontres dédiées à la performance artistique, à la poésie ou aux débats de société. Ouverte sur la ville et son quartier, la Fondation gardera une échelle humaine, en favorisant les rencontres et les échanges, et restera, comme depuis sa création, accessible à tous gratuitement.

C'est enfin un projet que nous voulions aussi placer délibérément au coeur de nouveau siège mondial du Groupe pour inscrire l'art contemporain dans le quotidien des 900 collaborateurs présents à The Island, ainsi que des 3.000 collègues du monde entier qui nous rendent visite chaque année. Ils travailleront demain directement au contact des artistes et de leurs créations, une source inaltérable d'enrichissement mutuel et d'inspiration.

Alexandre Ricard, Président-directeur général du Groupe et Président de la Fondation : "L'ouverture de la Fondation d'entreprise Pernod Ricard marque une nouvelle étape de l'histoire de notre Groupe, symbole de la pérennité de notre engagement en faveur de la création et de nos valeurs de transmission. Nous sommes très heureux de pouvoir offrir à Paris, en plein coeur du bouillonnant quartier de Saint Lazare, un nouveau lieu artistique qui contribuera au dynamisme de la vie culturelle de la Capitale et à faire vivre cette convivialité que nous souhaitons véhiculer autour de nous. Je me réjouis donc dès aujourd'hui de pouvoir fréquenter au quotidien les artistes, les créateurs et amateurs d'arts. Ils seront source d'inspiration pour nos 900 collaborateurs du site, de leurs échanges jailliront de belles créations et de magnifiques rencontres."