Pernod Ricard : la décroissance du ROC contenue à -13,7%

Pernod Ricard : la décroissance du ROC contenue à -13,7%









Crédit photo © Société Pernod-Ricard

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires pour l'exercice 2019/20 s'élève à 8,448 MdsE, en décroissance interne de -9,5% (-8% en facial), incluant un effet de change favorable principalement dû à l'appréciation du Dollar américain vs l'Euro.

Le chiffre d'affaires pour le T4 de l'exercice 2019/20 s'élève à 1,24 MdE, en décroissance interne de -36,2% (-37,9% en facial), fortement affecté par la progression du Covid-19 dans le monde.

Sur l'exercice Pernod Ricard explique avoir gagné ou maintenu ses parts de marché dans ses 10 principaux marchés.

Le ROC de l'exercice 2019/20 s'élève à 2,26 MdsE, en décroissance interne de -13,7% et -12,4% en facial. Un chiffre dans les clous des attentes puisque le groupe avait relevé son objectif de décroissance interne en juillet, passant de -20% à -15%.

Le résultat net courant part du Groupe s'élève à 1,439 MdsE, en décroissance de -13% par rapport à l'exercice 2018/19 et le résultat net part du Groupe s'élève à 329 ME, en décroissance de -77% par rapport à l'exercice 2018/19, dû à des dépréciations d'actifs d'1 MdE déclenchées par le Covid-19, en particulier sur la marque Absolut (912 ME en montant brut, 702 ME net d'impôts).

Un dividende de 2,66 Euros est proposé au vote de l'Assemblée Générale le 27 novembre prochain.

Pour l'exercice 2020/21, Pernod Ricard anticipe un environnement qui restera "volatile et incertai"n, en particulier en raison du contexte sanitaire et de ses conséquences potentielles sur les moments de convivialité, ainsi qu'un environnement économique difficile. "Nous attendons un ralentissement durable pour le Travel Retail, mais une bonne résilience du Off-trade aux Etats-Unis et en Europe, ainsi qu'une reprise progressive en Chine, en Inde et pour le On-trade dans le monde", explique le Français.