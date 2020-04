Pernod Ricard : l'ambiance retombe...

(Boursier.com) — Pernod Ricard redonne 1,7% ce vendredi à 135,35 euros en bourse de Paris. Le propriétaire des marques de champagne Mumm, de la vodka Absolut et du cognac Martell a fait état d'un chiffre d'affaires trimestriel de 1,736 milliard d'euros, en repli de 14,5% à données constantes. Une performance légèrement supérieure aux attentes des analystes. Le groupe a indiqué que le marché se redressait lentement et progressivement depuis début avril et qu'il confirmait sa prévision d'un recul de 20% de son résultat opérationnel courant (ROC) 2019-2020 en données constantes.

"Nous maintenons notre cap stratégique tout en déployant un plan d'action d'envergure pour réduire nos coûts et gérer activement nos liquidités", a déclaré Alexandre Ricard, le PDG du groupe. "Nos fondamentaux sont robustes et notre position de liquidité solide. Je suis confiant dans la capacité de Pernod Ricard à surmonter les difficultés actuelles afin de réaliser son potentiel de croissance".

Pour faire face à la crise et préserver ses liquidités, le management a annoncé la suspension de son programme de rachat d'actions, dont le solde portait sur 500 millions d'euros.

Prenant en compte ces annonces, Jefferies a coupé sa cible sur le titre de 150 à 125 euros, tout en restant à l''achat' sur le dossier. Bryan Garnier avait auparavant ajusté sa 'fair value' de 169 à 130 euros en réitérant son opinion 'neutre' sur la valeur. Enfin, le Credit Suisse a ramené son objectif de cours sur Pernod Ricard de 190 à 157 euros en restant à 'surperformer'.