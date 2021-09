Pernod Ricard : JP Morgan en soutien

(Boursier.com) — A contre-courant, Pernod Ricard s'adjuge 0,8% à 187,4 euros dans les premiers échanges de la journée à Paris. Le groupe de spiritueux bénéficie du soutien de JP Morgan qui est passé à 'surpondérer' sur le dossier tout en remontant sa cible de 200 à 225 euros. La banque américaine cite un contexte de marché final amélioré, de solides résultats pour l'exercice 2021 et la sous-performance récente du titre. Les perspectives pour l'exercice 2022 sont également "plus solides" et le titre se négocie avec une décote par rapport aux groupes de spiritueux internationaux malgré des perspectives de croissance du BPA à moyen terme largement similaires.