Pernod Ricard : Jour J

(Boursier.com) — Pernod Ricard recule de 1,8% ce mercredi à 178,50 euros, alors que le groupe tient aujourd'hui à Paris son 'Capital Markets Day 2022'. A cette occasion, Alexandre Ricard, Président-Directeur Général, ainsi que des membres du Comité exécutif et des équipes de direction des marchés clés du Groupe présentent la mise en oeuvre de la 'Conviviality Platform' de Pernod Ricard, nouvelle étape de son plan stratégique 'Transform & Accelerate' couvrant les exercices 2022/23 à 2024/25.

Alexandre Ricard a déclaré : "Aujourd'hui, pour de nombreuses entreprises, le principal objectif consiste à exploiter les données et le numérique. Pour nous, Pernod Ricard, notre principal objectif est de développer la convivialité... en nous appuyant sur les données et le numérique."

La Conviviality Platform permet d'optimiser le potentiel d'un portefeuille de marques et d'un réseau de distribution uniques grâce à l'utilisation de la Data, afin d'amplifier la croissance rentable et durable de Pernod Ricard, avec pour ambition de moyen terme :

- une croissance du chiffre d'affaires comprise entre +4 et +7%, visant la partie haute de la fourchette :

-en amplifiant la croissance grâce à la Conviviality Platform

-en renforçant les avantages compétitifs d'un portefeuille unique et d'une présence géographique très diversifiée

-une stratégie de prix affinée par des outils digitaux prédictifs propriétaires

-une amélioration continue de l'efficacité opérationnelle, s'appuyant sur la culture d'excellence du Groupe

-le maintien d'un niveau élevé de dépenses publi-promotionnelles, autour de 16% du chiffre d'affaires, avec une amélioration du retour sur investissement grâce aux nouveaux outils digitaux

-une discipline sur les coûts de structure, permettant de poursuivre les investissements prioritaires tout en maintenant une organisation agile, avec pour objectif une augmentation de ces coûts inférieure à celle du chiffre d'affaires.

Parmi les derniers avis de brokers, Goldman Sachs reste acheteur sur le dossier en visant un cours de 241 euros.