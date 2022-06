Pernod Ricard : Irish Distillers vise la neutralité carbone pour sa distillerie de Midleton pour la fin 2026

(Boursier.com) — Irish Distillers, filiale de Pernod Ricard et producteur de whiskeys irlandais de renom comme Jameson, investit 50 millions d'euros sur 4 ans dans sa distillerie de Midleton, qui lui permettra de parvenir à une exploitation neutre en carbone d'ici à la fin 2026.

Cet investissement, le plus important jamais engagé par une distillerie irlandaise, fera de Midleton la première et la plus grande distillerie neutre en carbone du pays.

Ce plan, visant à éliminer les émissions de carbone de Scope 1 et 2, s'accompagnera du déploiement de nombreuses innovations qui permettront à la distillerie d'éliminer tout recours aux combustibles fossiles dans son processus de production. Plusieurs projets se déploieront, visant d'abord la réduction de la consommation d'énergie grâce à l'amélioration de l'efficacité énergétique du site et à la réutilisation de la chaleur dans le processus de distillation. A terme, les besoins énergétiques résiduels seront couverts par de l'électricité provenant de sources renouvelables.

Pour parvenir à son objectif, Irish Distillers travaille, aux côtés d'experts et partenaires internationaux, à la mise en oeuvre d'une technologie innovante de recompression mécanique des vapeurs (MVR) qui permettra à un système en circuit fermé de capter, comprimer et recycler la chaleur générée par le processus de distillation. Elle sera pour la première fois employée dans plusieurs procédés de distillation discontinue.

Pour la première étape de cette feuille de route, Irish Distillers a déjà investi dans des chaudières à haut rendement, moins énergivores. A l'issue des trois premières étapes, Midleton devrait parvenir à une réduction de ses émissions de carbone allant jusqu'à 70%. La dernière étape verra l'introduction de sources d'énergies renouvelables, notamment l'hydrogène vert et le biogaz, qui alimenteront la distillerie et mettront un terme à l'utilisation du gaz naturel. Pour y parvenir, Irish Distillers s'est associé aux experts irlandais d'EI-H2 afin d'explorer les possibilités d'approvisionnement en hydrogène renouvelable et durable.

Irish Distillers a également mené des recherches approfondies en partenariat avec le MaREI (centre de recherche de la Science Foundation Ireland pour l'énergie, le climat et la mer) de l'université de Cork, afin de déterminer le potentiel de production de biométhane à partir des sous-produits de la distillation, et d'étudier le processus de méthanisation nécessaire à la production de biogaz. Concernant sa chaîne de valeur et ses approvisionnements (émissions de Scope 3), Irish Distillers, qui a récemment cartographié la totalité de son empreinte carbone, s'est engagé à mettre en place, avec ses fournisseurs, des mesures visant à réduire ses émissions à tous les niveaux de son activité : matières premières, matières sèches, transport, logistique, fret...