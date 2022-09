Pernod Ricard : Irish Distillers investit 250 ME dans une distillerie à Midleton

(Boursier.com) — Pernod Ricard annonce qu'Irish Distillers, producteur de whiskeys irlandais comptant parmi les plus connus et les plus appréciés au monde, a fait part d'un investissement de 250 ME dans la construction d'une nouvelle distillerie à Midleton (comté de Cork, Irlande), afin de disposer de la capacité de production permettant de répondre à la demande croissante pour sa gamme de produits à l'international. Cette distillerie produira des marques de renommée mondiale, notamment Jameson, Powers, Redbreast, Midleton Very Rare, la gamme Spot Whiskeys, ou encore Method and Madness. La nouvelle unité occupera un site de 22 hectares, adjacent à la distillerie Midleton, mondialement connue.

Sous réserve de l'obtention du permis de construire et du respect des différentes exigences réglementaires, la distillerie produira des whiskeys distillés en alambics pot stil traditionnels (alambics charentais) et des whiskeys de grain. Les opérations de réception des matières premières, de brassage, de fermentation et de distillation seront toutes réalisées sur ce nouveau site de 55 demi-hectares. Jusqu'à 100 postes hautement qualifiés seront créés dans la région une fois l'unité pleinement opérationnelle en 2025, auxquels s'ajouteront 800 emplois durant la phase de construction.

Irish Distillers a récemment annoncé son intention de financer, à hauteur de 50 ME, différents projets visant à assurer la neutralité carbone de la distillerie existante de Midleton au niveau de l'exploitation d'ici fin 2026, en s'appuyant sur une technologie révolutionnaire de réduction des émissions pour diminuer sa consommation d'énergie. Irish Distillers a également pour volonté de rendre l'exploitation de la future distillerie neutre en carbone.

Le nouveau site intégrera en outre divers projets environnementaux destinés à favoriser la biodiversité et protéger la faune locale.

L'augmentation de la capacité de distillation devrait accroître de 50% les besoins en orge et en orge maltée à Midleton, que la société souhaite se procurer auprès d'agriculteurs irlandais.

L'équipe projet d'Irish Distillers collabore, pour la conception de la distillerie, avec la société de conseil en ingénierie et en architecture Arup et, pour la demande du permis de construire, avec le cabinet Harry Walsh Associates. Irish Distillers dialogue actuellement avec toutes les parties prenantes concernées et consulte les populations locales dans le cadre de l'élaboration du projet.

La demande du permis de construire devrait être déposée au Conseil du comté de Cork en fin d'année. Sous réserve de la délivrance de ce permis, la construction commencera dès 2023, la distillerie devant être opérationnelle en 2025.

Irish Distillers a rejoint Pernod Ricard en 1988, ce qui lui permet de bénéficier d'investissements largement supérieurs et lui ouvre l'accès au vaste réseau de distribution mondial du groupe. Depuis 2012, la société a ainsi investi plus de 250 ME, doublant sa capacité de production et d'embouteillage, afin de répondre à la forte demande internationale pour ses produits.