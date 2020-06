Pernod Ricard : installe son nouveau siège mondial dans le quartier Saint Lazare

(Boursier.com) — Pernod Ricard installe son nouveau siège mondial au coeur du 8e arrondissement de Paris. Le nouveau bâtiment jouxte la Gare Saint-Lazare. Il est l'oeuvre de l'agence Ferrier Marchetti Studio.

Disposant d'une façade composée de 2.400 lamelles de verre colorées jouant avec la lumière du ciel pour offrir des reflets changeants, rappelant les tableaux de la Gare Saint-Lazare de l'impressionniste Claude Monet, le site est certifié Haute Qualité Environnementale et intègre les normes éco-responsables les plus exigeantes ainsi que des terrasses végétalisées et une promenade naturelle ouverte au public.

Sur cette dernière, qui sera baptisée le 'Cours Paul Ricard', hommage rendu par la Mairie de Paris au créateur du Groupe, le nouveau site accueillera 900 collaborateurs sur quelques 18.000 m2 . Outre les fonctions centrales domiciliées jusqu'alors place des Etats-Unis, ce nouveau siège réunira toutes les entités actuellement basées dans Paris et sa région.

Baptisé The Island en référence aux îles Paul Ricard situées au large de Toulon, le nouvel ensemble permettra au Groupe de faire vivre sa vision de la convivialité dans le quartier. La Fondation Ricard, qui devient la Fondation Pernod Ricard, occupera l'essentiel du 1er niveau du bâtiment, et proposera de nombreux évènements artistiques accessibles à tous gratuitement. A proximité de ce lieu, le Groupe inaugurera très prochainement un concept store consacré aux Vins et Spiritueux.