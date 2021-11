Pernod Ricard inaugure sa distillerie de whisky single malt THE CHUAN en Chine

(Boursier.com) — Pernod Ricard annonce l'inauguration officielle de la distillerie de whisky single malt THE CHUAN, dans la ville d'Emeishan dans la province du Sichuan dans le sud-ouest de la Chine. Pernod Ricard devient ainsi le premier groupe international de vins et spiritueux à ouvrir une distillerie de whisky entièrement opérationnelle en Chine, confirmant son statut de pionnier sur le marché chinois du whisky.

"Avec un investissement d'un milliard de RMB (150 millions de dollars US) sur dix ans, la distillerie THE CHUAN témoigne de l'engagement de Pernod Ricard dans ce pays et de son ambition de faire découvrir de nouveaux produits et expériences d'exception aux consommateurs, tout en contribuant durablement au développement économique de la région d'Emeishan".

Philippe Guettat, Directeur général de Pernod Ricard Asie, a déclaré : "Pernod Ricard a le privilège de participer depuis plus de 30 ans à la croissance dynamique de l'économie chinoise. Notre mission est de donner vie au plus iconique whisky de malt produit en Chine, en nous appuyant sur notre expertise de leader du marché. Notre maître distillateur, Yang Tao, a collaboré avec les plus grands maîtres distillateurs du Groupe, en Ecosse, pour importer en Chine le plus authentique savoir-faire en matière d'élaboration du whisky et bénéficier de l'eau de source du Mont Emei, réputée pour sa grande pureté. Ce jour marque une étape importante dans cette aventure et nous avons hâte de partager notre vision et faire découvrir le single malt de THE CHUAN aux amateurs du monde entier."