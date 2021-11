Pernod Ricard grimpe dans le sillage de Remy Cointreau

(Boursier.com) — En tête du CAC40, Pernod Ricard prend 2,1% à 212,3 euros et signe sa plus forte hausse depuis neuf semaines. Le numéro deux mondial des spiritueux bénéficie logiquement del'excellente publication de son homologue national Remy Cointreau qui a dévoilé ce matin des comptes semestriels nettement supérieurs aux attentes des analystes et en a profité pour rehausser sa guidance annuelle. Du côté des brokers, BNP Paribas Exane a réitéré hier son avis 'surperformer' ainsi que sa cible de 240 euros. Le marché est plutôt partagé sur le titre, avec un biais positif malgré tout, puisque selon le consensus 'Bloomberg', 14 sont à l''achat', 11 à 'conserver' et 2 à 'vendre'. L'objectif moyen à douze mois est fixé à 206 euros.