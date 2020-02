Pernod Ricard : Fitch Ratings confirme sa notation

(Boursier.com) — Fitch Ratings confirme les notes émetteur long terme de Pernod Ricard et senior non garantie à 'BBB+'. La note court terme est maintenue à 'F2' et la perspective est 'stable'. L'affirmation de la note reflète l'attente de l'agence selon laquelle Pernod Ricard maintiendra un effet de levier compatible avec une catégorie "BBB" élevée en raison d'un flux de trésorerie important, qui devrait être suffisant pour couvrir l'augmentation des dividendes, un rachat d'actions d'un milliard d'euros prévu pour l'exercice financier se terminant fin juin 2020, ainsi qu'une potentielle opération de croissance externe sur la période 2020-2023, tout en se désendettant légèrement par rapport au niveau de l'exercice 2019.

"Nous supposons que toute décélération potentielle de la croissance des revenus de Pernod en Asie due à l'épidémie de coronavirus en Chine et aux troubles sociaux à Hong Kong serait temporaire et que, grâce à la flexibilité opérationnelle et financière de la société, elle n'affecterait pas négativement le profil de crédit sous-jacent de la société", précise Fitch.