Pernod Ricard fait son entrée dans le classement 'World's Most Admired Companies'

Crédit photo © Société Pernod-Ricard

(Boursier.com) — Le groupe Pernod Ricard fait son entrée dans le prestigieux classement World's Most Admired Companies réalisé par le magazine 'Fortune'. De plus, le Groupe figure cette année dans le classement du magazine Capital des 500 Meilleurs Employeurs en France, gagnant plus de 150 places.

Pernod Ricard figure pour la première fois dans le classement annuel des 680 World's Most Admired Companies, réalisé par le magazine Fortune avec le cabinet de conseil en gestion de talent Korn Ferry. L'échantillon est composé des 1.500 entreprises les plus importantes en termes de revenus. 3.750 cadres, directeurs et analystes financiers ont répondu à une série de questions sur 9 critères incluant la qualité de la gestion, la capacité à retenir les talents ou encore la responsabilité sociétale.

De plus, Pernod Ricard progresse de plus de 150 rangs et se place dans le top 15% de l'échantillon de 2.100 entreprises du classement 2020 des Meilleurs Employeurs en France, réalisé par le magazine Capital avec l'institut Statista. Publié pour la sixième année consécutive, 20.000 salariés ont été interrogés au moyen d'un sondage anonyme et indépendant. Dans son secteur (agroalimentaire), Pernod Ricard a progressé de plus de 15 places par rapport à l'année passée.

Ces chiffres corroborent l'étude indépendante iSay réalisée par Willis Towers Watson, menée tous les deux ans auprès des 19.000 collaborateurs du Groupe. La dernière édition a notamment confirmé les chiffres suivants : 96% des collaborateurs se disent fiers d'être associés à leur entreprise et 95% déclarent soutenir pleinement les valeurs du Groupe.