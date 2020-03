Pernod Ricard étoffe son portefeuille avec Italicus

Crédit photo © Pernod-Ricard

(Boursier.com) — Pernod Ricard annonce son partenariat avec Italicus, un aperitivo à l'italienne déjà récompensé pour son goût unique et élaboré à base d'ingrédients naturels de haute qualité. Depuis son lancement en 2016, la marque a rapidement conquis les mixologues du monde entier.

Italicus répond à une double demande, toutes deux en pleine croissance : celle des bartenders en quète de marques originales et faciles à mettre en valeur dans leurs cocktails, et celles des consommateurs recherchant un spiritueux léger dans la mesure où Italicus titre à 20%. Italicus est l'une des marques "d'apéritivo" contemporains les plus primées au monde. La marque a été distinguée comme Best New Spirit 2017 à la prestigieuse Tales of the Cocktail Spirited Awards et Top-trending liquor brand 2019/2020 par Drinks International.

Pour Gilles Bogaert, Président & Directeur Général de Pernod Ricard EMEA-LatAm : "Italicus a connu de formidables débuts, tant auprès des mixologues que des consommateurs. Nous sommes très enthousiastes à l'idée de l'ajouter au portefeuille de Pernod Ricard afin d'accompagner la marque dans son développement futur."