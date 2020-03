Pernod Ricard et The Kyoto Distillery unissent leurs forces

Pernod Ricard et The Kyoto Distillery unissent leurs forces









Crédit photo © Pernod-Ricard

(Boursier.com) — Pernod Ricard annonce la signature d'un accord pour une prise de participation significative dans KI NO BI Kyoto Dry Gin. Cet investissement sera principalement consacré à la construction d'une nouvelle distillerie afin de faire face à la demande croissante pour le gin ultra-premium KI NO BI.

"Produit en petite série, KI NO BI est un gin artisanal aux origines japonaises affirmées" explique le groupe...

Comme pour les précédents partenariats couronnés de succès tels que le gin ultra-premium Monkey 47, le whiskey américain Smooth Ambler, le mezcal Del Maguey ou le bourbon Rabbit Hole, Pernod Ricard s'associe avec des entrepreneurs passionnés : David Croll, Noriko Kakuda Croll et Marcin Miller. Ils resteront pleinement investis dans leur entreprise et travailleront étroitement avec leur nouveau partenaire pour développer la distribution de KI NO BI dans le monde entier.

Portée par l'essor de la mixologie, la catégorie du gin ultra-premium connaît un dynamisme ininterrompu. KI NO BI rejoindra dès maintenant le Gin Hub de Pernod Ricard et renforcera ce prestigieux portefeuille de marques internationales telles que Beefeater, Plymouth, Malfy et Monkey 47. Avec ce dernier, KI NO BI composera un formidable répertoire pour saisir pleinement l'opportunité de croissance du gin ultra-premium.

Avec ce partenariat, Pernod Ricard étoffe encore son portefeuille de marques de spécialités et de prestige, composé de petites marques avec des propositions de valeur uniques, une distribution sélective et un potentiel de croissance significatif. Grâce au vaste réseau de distribution de Pernod Ricard, cette stratégie délivre des résultats solides, les ventes des marques de spécialités du Groupe profitant d'une croissance à deux chiffres, bien supérieure à la moyenne du secteur.

David Croll, Directeur Général de The Kyoto Distillery, a déclaré : "Nous sommes très heureux que Pernod Ricard reconnaisse les qualités uniques du premier gin japonais ultra-premium que nous avons créé avec le soutien et la coopération des communautés culturelles et agricoles de Kyoto".

Marcin Miller, président de The Kyoto Distillery, ajoute : "Ayant eu la chance de travailler avec Pernod Ricard par le passé, je suis sincèrement enthousiaste à l'idée de voir la richesse de l'expertise et de l'expérience réunies dans ce partenariat stratégique qui conduira KI NO BI à un large succès".

Pour Alexandre Ricard, Président-Directeur Général de Pernod Ricard : "Nous sommes ravis d'accueillir cette marque unique en son genre dans notre portefeuille. Les origines et le profil gustatif de KI NO BI en font le complément parfait du portefeuille de marques du Gin Hub. Je me réjouis que Pernod Ricard fasse partie de son développement futur".