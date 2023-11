Pernod Ricard et Remy Cointreau plombés par le warning de Diageo

(Boursier.com) — Pernod Ricard et Remy Cointreau trébuchent respectivement de 4,2% et 3,4 % en matinée sur la place parisienne, plombés par l'avertissement de Diageo. Le géant britannique a lancé un avertissement sur ses résultats dans un contexte de fort ralentissement de la croissance de sa division Amérique latine et Caraïbes, alors que les clients de cette région achètent moins et se tournent vers des marques moins chères. Le fabricant du whisky Johnnie Walker et de la vodka Smirnoff s'attend désormais à une croissance et à des bénéfices inférieurs au premier semestre de son exercice par rapport aux six derniers mois du précédent exercice, en raison de perspectives sensiblement plus faibles dans la région, qui représentent près de 11 % de son chiffre d'affaires net.

Les ventes nettes en Amérique latine devraient diminuer de plus de 20% sur un an au premier semestre fiscal, a déclaré le plus grand distillateur mondial, citant les pressions macroéconomiques qui poussent les clients à freiner leurs dépenses. Diageo a précisé que ses autres régions enregistrent toutes de meilleurs résultats, même si la croissance en Europe et en Asie-Pacifique au deuxième semestre devrait être plus lente que l'année dernière.

En ce qui concerne le second semestre de l'exercice 24, Diageo prévoit une amélioration progressive du chiffre d'affaires net organique et de la croissance organique du bénéfice d'exploitation par rapport au premier semestre de l'exercice 24, tout en continuant à investir dans le marketing et dans l'activité, pour stimuler une croissance durable à long terme. " Nous restons convaincus de la solidité fondamentale de notre activité et prévoyons une croissance organique de nos ventes nettes comprise entre 5 et 7% à moyen terme. Nous prévoyons une croissance du bénéfice d'exploitation globalement conforme à la croissance organique du chiffre d'affaires net, tout en continuant à investir dans nos marques ", a précisé le management.

Diageo plonge de près de 12% à Londres, sa plus forte baisse quotidienne depuis 1997 !