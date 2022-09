Pernod Ricard et JCDecaux signent une alliance technologique inédite dans la gestion de données

(Boursier.com) — Pernod Ricard et JCDecaux, deux entreprises françaises d'envergure internationale, annoncent un partenariat digital innovant dans la gestion de données avec le déploiement du Data Portal. Cette solution permet à une entreprise de centraliser en un point unique l'ensemble des données provenant de différentes entités dans le monde, facilitant ainsi leur utilisation et leur partage. Le Data Portal vient servir les objectifs de transformation des deux Groupes, qui ont placé les données au coeur de leur activité et de leur stratégie de croissance.

L'outil est développé depuis 2015 par l'équipe IT du centre d'excellence Data de Pernod Ricard, déjà composée de 20 personnes et en constante expansion. Le Data Portal, particulièrement ergonomique et intuitif, constitue un véritable accélérateur de transformation digitale. Près de 7.000 salariés de Pernod Ricard y trouvent quotidiennement des informations sur les ventes ou encore des données clés pour le déploiement de leurs stratégies commerciales. Après des échanges entamés en 2020 avec JCDecaux, les deux Groupes ont opté pour une alliance entre partenaires non-concurrents, afin d'enrichir le Data Portal de leurs expériences respectives, en co-développant des écosystèmes techniques et en tirant parti des synergies de coûts générées par la mise en commun de leurs compétences. Cette technologie, dont l'utilisation ne donne lieu à aucun échange de données entre les deux entreprises, est cédée gracieusement par Pernod Ricard, sans conditions ni limitations d'usage.

Chaque entité gère ainsi ses données en conformité avec le cadre réglementaire associé.

Dans un processus d'amélioration continue, l'alliance collaborative et agile entre Pernod Ricard et JCDecaux permettra d'accélérer le développement de nouvelles fonctionnalités et technologies autour de la donnée. Elle pourra par la suite s'ouvrir à d'autres entreprises non concurrentes, dans le même cadre juridique et le même modèle de co-construction.

Le suivi de projet sera assuré par Neoxia, véritable tiers de confiance qui continuera d'assurer les intégrations des développements dans la plateforme pour assurer sa cohérence technique selon la feuille de route définie conjointement par Pernod Ricard et JCDecaux.