Pernod Ricard et Glovo signent un partenariat

Pernod Ricard et Glovo signent un partenariat









Crédit photo © Société Pernod-Ricard

(Boursier.com) — Pernod Ricard et Glovo ont signé un partenariat pour livrer des vins et spiritueux à la demande. Glovo, une start-up de livraison à la demande basée à Barcelone, a ainsi annoncé ce partenariat avec Pernod Ricard, deuxième producteur mondial de vins et spiritueux, pour développer davantage sa catégorie de boissons. L'accord couvrira l'ensemble des 22 marchés de Glovo en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique et en Amérique Latine. Le marché de la livraison à la demande de boissons alcoolisées connaît une croissance rapide, 72% des spiritueux étant désormais consommés hors commerce et à domicile. En conséquence, le partenariat entre Glovo et Pernod Ricard "est conçu pour offrir une large gamme de produits haut de gamme, une expérience efficiente, efficace et pratique pour les consommateurs majeurs". Le service de boissons de Glovo est identique à sa livraison de nourriture et d'épicerie avec des clients capables de parcourir une sélection de vins, spiritueux, bières et bières blondes depuis l'application.

Les coursiers de l'entreprise collecteront les achats et les livreront directement aux consommateurs. "Cependant, en ce qui concerne les boissons alcoolisées, les coursiers ont été et continueront d'être formés pour identifier les clients qui semblent être mineurs au moment de la livraison", explique Pernod Ricard.