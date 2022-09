Pernod Ricard : encore mieux que prévu !

(Boursier.com) — Le groupe Pernod Ricard a publié une croissance organique de son bénéfice d'exploitation de 19%, supérieure aux attentes sur son exercice 2021-2022, aidé par des ventes soutenues par une forte demande en Europe, en Chine et aux Etats-Unis et par une bonne maîtrise des coûts. Sur 12 mois, au 30 juin dernier, le résultat opérationnel courant s'est élevé à 3,024 milliards d'euros, soit une croissance organique de 19%, tandis que les analystes prévoyaient une hausse moyenne de 18%. Le chiffre d'affaires atteint 10,701 milliards d'euros, en croissance organique de 17%, avec des ventes en hausse de 14% sur le seul quatrième trimestre.

Le résultat net courant part du Groupe s'élève à 2,124 MdsE, en croissance faciale de +32% par rapport à l'exercice 2020/21. Le résultat net part du Groupe s'élève à 1.996 ME, en croissance faciale de 53%, une très forte progression due à la croissance du Résultat Opérationnel Courant, à la baisse des frais financiers et à un effet de change positif.

Forte augmentation du dividende

Pour l'exercice qui a débuté le 1er juillet, le groupe s'attend dans un contexte "qui reste instable" à "une croissance dynamique et diversifiée du chiffre d'affaires, sur une base de comparaison qui se normalise, et un bon démarrage" au premier trimestre.

Avec un "free cash-flow" courant situé à un niveau record de 1,926 milliard d'euros, la direction propose toutefois d'augmenter le dividende versé à ses actionnaires de 32% pour le porter à 4,12 euros par action, ainsi qu'un programme de rachats d'actions de 500 à 700 millions d'euros pour l'exercice en cours.

"L'exercice 2021/22 a enregistré des ventes record avec des gains de parts de marché dans la plupart des marchés, tirant parti d'un vaste portefeuille de marques et d'une exposition géographique très large" explique le groupe. "Les prix ont été augmentés sur tous les marchés, d'un pourcentage 'mid single digit' en moyenne. Les ventes ont été tirées par la forte reprise du 'On-trade', la résilience du 'Off-trade' et le rebond rapide du Travel Retail, même si les voyages restent limités depuis et vers la Chine. Le dynamisme des marchés 'Must Wins' a été fort, notamment l'Inde +26% et GTR +48%, les Etats-Unis +8% et la Chine +5%. L'exercice 2021/22 a enregistré des performances exceptionnelles en Europe, en Afrique et en Amérique Latine" souligne encore le groupe.