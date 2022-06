Pernod Ricard : en tête du CAC40

(Boursier.com) — Dans un marché en vive hausse en cette fin de semaine, Pernod Ricard bondit de 5,4% à 180,8 euros. La valeur est dopée par une note de la Société Générale qui est passée à l''achat' sur l'action, invoquant l'optimisme selon lequel les distillateurs internationaux sauront mieux naviguer dans l'environnement inflationniste actuel par rapport aux autres acteurs liés aux produits de consommation de base. Le groupe français comme d'autres sociétés de spiritueux, a des marges brutes plus élevées et une moindre dépendance aux matières premières, et bénéficie également d'autres avantages à un moment où l'environnement est plus difficile pour toutes les industries, écrit l'analyste.

Le stock vieilli est une grande partie des matières premières pour les distillateurs, ce qui atténue l'impact des coûts plus élevés ; les spiritueux sont également un achat peu fréquent et une forme de luxe abordable. Comme les acteurs du luxe, les groupes des spiritueux ont un pricing power assez important. La SocGen maintient pour l'instant sa préférence pour Diageo par rapport à Pernod Ricard, mais est globalement positive sur les deux actions. L'objectif est fixé à 204 euros.