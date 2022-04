Pernod Ricard : émission "durable" de 750 ME

(Boursier.com) — Pernod Ricard, dont la dette senior à long-terme est notée 'Baa1' (perspective stable) par Moody's et 'BBB+' (perspective stable) par Standard & Poor's, a procédé ce jour à une émission obligataire libellée en Euro, de maturité 7 ans pour un montant de 750 millions d'euros. Cette transaction constitue la première émission obligataire Sustainability-Linked de Pernod Ricard et est indexée à deux engagements environnementaux : réduction du montant absolu d'émission de gaz à effet de serre du groupe (Scope 1&2) et diminution de sa consommation d'eau par unité d'alcool produite dans ses distilleries. La transaction illustre la volonté de Pernod Ricard d'intégrer des facteurs de développement durable dans ses opérations et dans sa stratégie de financement, en cohérence avec la politique de responsabilité sociétale et environnementale du groupe. Les conditions favorables du marché, conjuguées à une réception très positive de la part des investisseurs ont permis à Pernod Ricard de pricer l'obligation à un coupon de 1.375%.

La publication d'un cadre d'émission d'obligations indexées sur des indicateurs de développement durable met en avant la stratégie et l'ambition du groupe en la matière. Ce cadre est aligné sur les Sustainability-Linked Bond Principles (SLBP) de l'ICMA publiés en 2020, ainsi que sur les Sustainability-Linked Loan Principles (SLLP) de la LMA publiés en 2021 et a bénéficié d'une Second Party Opinion (validation extra-financière dans le contexte d'une émission obligataire) de Sustainalytics.

Le produit net de cette émission sera utilisé pour financer les besoins généraux de Pernod Ricard. Les obligations ont été placées auprès d'investisseurs qualifiés. L'admission des obligations à la cotation sera demandée auprès d'Euronext Paris. Les obligations devraient être notées Baa1 par Moody's et BBB+ par Standard & Poor's.