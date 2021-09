Pernod Ricard, durable ?

(Boursier.com) — Pour le CEO Summit, en présence du Président de la République Emmanuel Macron, de Christine Lagarde, Présidente de la Banque Centrale Européenne, et de Bruno Oberle, Directeur Général de l'UICN, Alexandre Ricard, Président-Directeur Général de Pernod Ricard, a annoncé la signature d'un nouveau partenariat avec l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN). Pernod Ricard devient ainsi la première entreprise partenaire du programme 'Agriculture and Land Health Initiative' (initiative pour l'agriculture et la santé de la terre) de l'UICN. Cette annonce intervient alors que le Congrès mondial de la nature, organisé par l'UICN, se tient pour la première fois à Marseille, du 3 au 11 septembre 2021.

L'initiative a pour ambition de construire une vision commune grâce à une plateforme d'échanges associant, autour de projets concrets, acteurs publics et privés, qu'il s'agisse de gouvernements, d'ONG, d'entreprises, de scientifiques et d'experts, partageant un même objectif : susciter des engagements visant à accélérer la mise en place d'actions en matière d'agriculture durable. Ces parties prenantes participeront également à la promotion et à la mise en exergue des bénéfices scientifiques et économiques de l'agriculture durable, encourageant les décideurs à adopter plus largement cette démarche.