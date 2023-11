Pernod Ricard : du nouveau en Amérique du Nord

(Boursier.com) — Pernod Ricard a nommé Conor McQuaid en tant que Président-Directeur Général Amérique du Nord (Etats-Unis et Canada), à compter du 1er janvier 2024. Conor McQuaid, qui dispose de 25 années d'expérience au sein du groupe Pernod Ricard, sera basé à New York. Il succède à Ann Mukherjee, qui a souhaité se consacrer à sa famille.

Conor McQuaid a occupé plusieurs fonctions de direction au sein du Groupe. Membre du Comité Exécutif, il était Vice-Président Exécutif Communication, RSE & Affaires Publiques depuis 2022, après avoir été Vice-Président Exécutif Global Business Development puis Président-Directeur Général d'Irish Distillers (Jameson).

Au cours de sa longue carrière chez Pernod Ricard, Conor McQuaid a occupé différents postes de direction aux responsabilités croissantes, et acquis une grande expérience des fonctions, marchés et marques du Groupe. Au sein du Comité Exécutif, il contribue depuis 2015 à l'élaboration de la stratégie de Pernod Ricard, notamment dans ses fonctions les plus récentes de Vice-Président Exécutif Communication Corporate, RSE & Affaires Publiques depuis juillet 2022.