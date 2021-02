Pernod Ricard dévoile une série d'innovations dans le cadre de sa feuille de route sociale et environnementale à 2030

Crédit photo © Société Pernod-Ricard

(Boursier.com) — Pernod Ricard dévoile une série d'innovations allant de la vodka Absolut au champagne Perrier-Jouët en passant par le gin Beefeater, dans le cadre de sa feuille de route sociale et environnementale à 2030 "Good Times from a Good Place". Tel que défini dans le pilier 'Agir circulaire', Pernod Ricard s'est engagé à ce que 100% de ses emballages soient recyclables, réutilisables, compostables ou biosourcés d'ici à 2025.

Vodka Absolut : La marque iconique de vodka suédoise vient de franchir une étape majeure en intégrant, avec quatre ans d'avance, 50% de matériaux recyclés dans sa célèbre bouteille en verre. Malgré les défis posés par un tel niveau de recyclage, la transparence du verre a été préservée grâce à l'étroite collaboration entre The Absolut Company et le verrier Ardagh Group. Cette réalisation intervient après le lancement d'une autre grande innovation, la bouteille en papier d'Absolut, un prototype préfigurant une future bouteille entièrement biosourcée capable de contenir des spiritueux. La bouteille est constituée à 57% de papier et à 43% de plastique recyclable. Un premier lot de 2.000 unités a été testé auprès des consommateurs au Royaume-Uni et en Suède. Ce prototype résulte de la collaboration avec Paboco (Paper Bottle Company), qui vise à créer une alternative durable aux contenants traditionnels. Cette entité regroupe des leaders du secteur des produits de grande consommation soucieux d'encourager l'innovation durable sur le marché de l'embouteillage et de bousculer les habitudes des consommateurs et des acteurs de l'industrie des spiritueux.

Beefeater Gin : Le gin le plus primé au monde vient de dévoiler une nouvelle bouteille 100% recyclable avec un capuchon en aluminium gaufré remplaçant l'ancien bouchon en plastique. L'étiquette en plastique a été abandonnée pour du papier au rendu artisanal et élégant, qui permettra d'économiser plus de 400 tonnes de plastique chaque année. La nouvelle bouteille, qui coïncide avec les 200 ans de savoir-faire de Beefeater en matière de distillation, vient d'être lancée en Espagne, le premier marché de la marque, et sera commercialisée dans le monde entier au troisième trimestre 2021.

Perrier-Jouët : Après deux ans de recherche et développement, le champagne de prestige du Groupe a lancé un nouveau coffret cadeau éco-conçu, entièrement composé de fibres naturelles provenant de forêts certifiées FSC. Alliant élégance et durabilité, ces nouveaux coffrets sont 30% plus légers que les anciens et ne contiennent aucune huile minérale. Ils sont entièrement et aisément recyclables.

"La RSE est au coeur de la stratégie de Pernod Ricard et l'économie circulaire constitue un des piliers de notre feuille de route à 2030. L'innovation est cruciale pour limiter notre impact environnemental et à l'image d'Absolut, Perrier-Jouët et Beefeater, toutes nos marques sont mobilisées pour réduire les déchets et préserver les ressources naturelles en intégrant les atouts de l'économie circulaire " a déclaré Vanessa Wright, Directrice RSE.