Pernod Ricard : création d'une nouvelle entité business

(Boursier.com) — Dans le cadre de sa stratégie 'Transform & Accelerate' renforcée par la 'Conviviality Platform', Pernod Ricard annonce aujourd'hui la création d'une nouvelle entité business. L'objectif est de faire croître ses canaux de vente 'direct-to-consumer' et d'accompagner leur expansion géographique alors qu'ils arrivent désormais à maturité, mais également de lancer de nouveaux services et produits innovants pour mieux répondre et anticiper la demande des consommateurs avides de nouvelles expériences.

À partir du 2 novembre 2022, The Whisky Exchange, Drinks & Co et Bodeboca seront réunis dans cette nouvelle business-unit afin d'accélérer encore les succès réalisés ces dernières années. Cette nouvelle entité, qui fonctionnera comme une unité opérationnelle autonome au sein de Pernod Ricard, sera rattachée à Alexandre Ricard, et nous sommes heureux d'annoncer la nomination de Nicolas Oudinot au poste de Directeur Général. Nicolas dispose d'une grande expérience en matière de luxe, d'innovation et de numérique. "Je suis très heureux de rejoindre Pernod Ricard afin de mener la transformation du secteur sous l'impulsion d'Alexandre Ricard", témoigne Nicolas Oudinot.

Dans un contexte de forte demande pour les produits haut de gamme et d'accélération du commerce électronique dans notre secteur, cette nouvelle organisation illustre l'impact commercial tangible de notre stratégie d'accélération et de transformation digitale, et renforcera notre avantage concurrentiel dans la distribution des spiritueux et vins Premium+ et des expériences associées.

Nicolas Oudinot dispose de 20 ans d'expérience dans l'industrie du luxe et le conseil en stratégie. Diplômé de l'École Centrale Paris, avec un MSc en ingénierie, il a commencé sa carrière au Boston Consulting Group, où il a passé près d'une décennie principalement au service de clients du luxe et des biens de consommation dans plusieurs pays. En 2013, Nicolas a rejoint le Groupe Kering en tant que Projects and Strategy Director de Saint-Laurent, puis de la division mode de Kering, avant de rejoindre Gucci, où il a été nommé Strategic Initiatives and Business Development Director en 2015. En sept ans, dans un contexte de croissance très rapide de la marque, il évolue au sein de Gucci pour occuper le rôle de Chief Digital Business and Innovation Officer, puis EVP New Businesses et CEO de Gucci VAULT.