Pernod Ricard confirme la mise en place d'un logo interdit aux mineurs sur toutes ses bouteilles

Crédit photo © Société Pernod-Ricard

(Boursier.com) — Au moment où tous les acteurs des vins et spiritueux sont durement frappés par une crise sans équivalent, avec notamment en France une baisse historique en volume de la consommation de vins, bière et de spiritueux de 9,8% en 2020, soit une baisse de 28 millions de bouteilles rien que pour les spiritueux1, le plus fort recul constaté depuis 30 ans, au moment où bars, restaurants et clubs sont en plein marasme, avec des milliers de faillites attendues dans ce secteur, Pernod Ricard n'a pas renoncé à ses engagements et poursuit sa feuille de route en matière de prévention et d'éducation à la consommation responsable de ses produits. Plus de 150 initiatives sont ainsi actuellement développées par le groupe dans le monde, seul ou avec des partenaires.

"Prévenir des dangers d'une consommation abusive ou inappropriée, protéger les publics à risque comme les mineurs, éduquer à une consommation modérée, "consommer moins mais mieux", tel est l'engagement du groupe depuis plus d'une vingtaine d'années et la mise en place de ses premiers programmes de prévention", explique la direction.

La plus symbolique de ces dernières initiatives est sans conteste l'apposition à partir de cette année d'un pictogramme "interdit aux mineurs" sur toutes les bouteilles produites par les marques du Groupe. Cet objectif annoncé en janvier 2020 avec ses pairs de l'International Alliance for Responsible Drinking (IARD) devait originellement se concrétiser pour Pernod Ricard à horizon 2024. Pernod Ricard a choisi d'anticiper son calendrier de 3 ans. Le groupe avait déjà été précurseur en décidant d'apposer un pictogramme "interdit aux femmes enceintes" sur toutes ses bouteilles dès 2007...