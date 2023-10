Pernod Ricard : Comme attendu, le premier trimestre est ressorti en léger déclin

(Boursier.com) — Pernod Ricard affiche un repli de son chiffre d'affaires au premier trimestre de son exercice 2023-2024, pénalisé par le repli de ses ventes aux Etats-Unis et en Chine, mais a dit tabler sur une croissance de ses revenus annuels. Le chiffre d'affaires du groupe français de vins et spiritueux est ressorti à 3,042 milliards d'euros sur la période écoulée, en recul de 8% et de 2% en données internes.

En Chine, les ventes ont fléchi de 8% dans un contexte macroéconomique "difficile" avec une demande des consommateurs "modérée". Elles sont en outre affectées par une base de comparaison défavorable après une fête de la mi-automne record l'an dernier.

Aux Etats-Unis, les ventes ont baissé également de 8% en raison, là encore, d'une base de comparaison défavorable qui s'ajoute à un ajustement des niveaux d'inventaires dans un contexte de normalisation du marché des spiritueux.

Pernod Ricard avait prévenu fin août d'un "démarrage plus modeste" au premier trimestre, après un exercice 2022-2023 meilleur que prévu, en raison du ralentissement en Chine et aux Etats-Unis. "Comme attendu, le premier trimestre est en léger déclin, je trouve néanmoins encourageant que la bonne performance des autres marchés compense largement le recul du chiffre d'affaires aux États-Unis et en Chine ce trimestre", a souligné le PDG Alexandre Ricard.

Les ventes du groupe ont progressé de 1% en Inde et en Europe, ont été stables dans la branche "travel retail" et ont reculé de 10% dans la région Amérique avec des replis enregistrés au Canada, au Brésil et au Mexique.

Pour l'ensemble de l'exercice, le groupe anticipe des perspectives favorables en Chine et aux Etats-Unis et attend une "forte" croissance en Inde et dans le "travel retail".

La direction table ainsi sur une croissance du chiffre d'affaires "diversifiée" pour son exercice 2023-2024 et réitère ses perspectives à moyen terme, à savoir une progression interne des ventes dans le haut d'une fourchette comprise entre +4% et +7%.