Pernod Ricard cède la marque et la distillerie de Scotch Whisky Tormore à Elixir Distillers

(Boursier.com) — Pernod Ricard annonce ce jour la conclusion d'un accord portant sur la cession de la marque de Scotch Whisky Tormore et de sa distillerie à Elixir Distillers, société cofondée par les frères et entrepreneurs Sukhinder et Rajbir Singh.

Tormore est une distillerie emblématique de la région du Speyside, coeur historique de l'industrie du malt écossais. Cet édifice classé, construit en 1960 et disposant d'une capacité de près de 5 millions de litres d'alcool pur distillé par an, est aussi célèbre pour la qualité de ses scotchs que pour sa conception architecturale. Tormore est une marque réputée pour ses single malts, notamment ses éditions 14 et 16 ans d'âge.

Cet accord vient renforcer les relations déjà étroites entre Pernod Ricard et les frères Singh, cofondateurs en 2017 d'Elixir Distillers, spécialiste du whisky, et créateurs du plus grand site de vente en ligne de spiritueux, The Whisky Exchange, dont Pernod Ricard a fait l'acquisition l'an dernier.

Alexandre Ricard, Président-Directeur général de Pernod Ricard, déclare : "Une gestion active de notre portefeuille fait partie intégrante de notre stratégie à long terme. La vente de la marque et de la distillerie Tormore s'inscrit dans le prolongement de l'annonce récente d'investissements sur les sites d'Aberlour et de Miltonduff, appelés à porter nos capacités de production de scotch à 14 millions de litres par an. Nous sommes ravis de confier Tormore à Sukhinder et Rajbir, deux amis et entrepreneurs extrêmement créatifs, et sommes impatients de collaborer de nouveau avec eux sur d'autres projets."

Sukhinder Singh ajoute : "Tormore est l'une des plus magnifiques distilleries du Speyside. Elle produit d'excellents spiritueux et s'inscrit parfaitement dans la philosophie d'Elixir Distillers, qui consiste à commercialiser uniquement des whiskies de la meilleure qualité. Nous allons nous appuyer sur le travail déjà effectué par Pernod Ricard pour raviver toute la magie de Tormore et faire découvrir aux consommateurs du monde entier ce joyau méconnu. Nous sommes honorés d'être les nouveaux dépositaires de Tormore et ne pouvions rêver meilleure distillerie à accueillir au sein de la famille Elixir, aux côtés de Portintruan, notre future unité de production d'Islay."